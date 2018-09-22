惡意阻擋救護車 警方：一定要法辦台南「中指蕭」

2018-09-22 23:35

〔記者王捷／台南報導〕台南一名男子不滿正在進行急救的民營救護車阻礙他開車，竟報案請警方驅離，並嗆劉姓救護員，不要為自己方便影響別人，讓救護員更氣的是，救護車要離開時，男子刻意不移動車輛，只能倒車從原路退回，所幸病患沒有大礙。警方得知後表態，一定會法辦，該男子觸犯「中指蕭條款」，可吊銷駕照3個月，目前正循線通知男子製作筆錄。

8年前新北市發生「中指蕭」事件，蕭姓男子開車阻擋救護車，並開在救護車前拉下車窗比中指，引起社會輿論，同時催生「中指蕭條款」，也就是道路交通管理處罰條例45條，該法明訂駕車遇救護車不避讓，將吊扣駕照3個月。

事隔8年，台南也發生阻擋救護車的案件。劉男駕駛的民營救護車，21下午到台南市南區巷弄內的長照中心救護患者，當時患者意識昏迷、血氧掉到80%，情況相當緊急，當時一名男子行經巷弄，與救護車對向迎面而來，但因為巷弄狹小，無法通過，讓男子相當氣憤。

男子跳出車外對著救護車錄影蒐證，並報案請警方驅離，並向劉男嗆說，不應該為了自己的方便影響到他人，讓劉男聽了很生氣，但當下為了患者，沒有跟男子計較，不過劉男上車後，男子仍不願讓道，還拿著手機繼續蒐證，劉男只好從巷子倒車出去，將患者送往急診。

警方到場時，剛好劉男正要倒車，警方見到救護車立刻讓道。劉男事後將整段過程PO網，警方得知後表示，雖然劉男是民營救護車，但道交管理條例有明文規定，如果駕駛見救護車不讓道，就會觸犯該法，因此會法辦到底，劉男受訪時說，他希望這名阻礙救護的男子不要因此被肉搜，只希望法律有明確裁罰，維護緊急救護的環境。