罕見！法官要原告「不要再告了」 高院裁定應迴避

2018-09-22 20:31

首次上稿 19:59

更新時間 20:31

〔記者吳政峰／台北報導〕高院民事庭法官賴淑芬承審一件返還借款案，質疑原告「有無訴訟的必要」，被原告質疑偏頗，要求賴迴避，高院審理後，認為庭訊錄音數度中斷，加上賴未否認曾說過類似之語，因此認定原告主張有理，裁定賴淑芬應迴避，不得抗告。

原告為一建材公司，去年向高院民事庭提告，要求沈姓債務人返還2010年的借款100萬元；原告指控，受命法官賴淑芬屢以「相對人已無財產，不要再告了」、「不要把法院當成討債的地方」等語，要求撤回告訴，而非促成兩造和解。

原告表示，拒絕賴的提議後，賴淑芬稱這筆借款未刊登在建材公司2010年度的資產負債表中，涉犯「商業會計法」；之後又要求提供2011至2018年間的帳目明細、會計憑證及金融機關貸款紀錄、經辦會計基本資料，作為告發刑事犯罪之用。

原告認為，賴淑芬無故延滯及增加不合理負擔，有「以刑逼民」之虞，足認執行職務有偏頗之虞，據此聲請迴避。

高院調閱庭訊錄音光碟，發現兩次的準備程序庭錄音均有中斷不完整情形，而賴淑芬也未否認曾以被告無財產為由，詢問聲請人是否有訴訟必要等語，因此聲請人主張賴淑芬藉詞要他撤回告訴，具可信度。

高院指出，賴淑芬認為原告漏報該筆借款，涉犯商業會計法，但該筆款項的借款債權是否存在，還未經法院認定，賴逕自認定有登載不實情形，欲告發刑事犯罪，難謂有所本。

綜上，高院認為原告主張賴淑芬偏頗，確實有所依據，因此裁定准許賴淑芬迴避。

賴淑芬透過法官論壇回應，開庭確實稍有情緒，但目的是希望訴訟雙方和解，並表示自己從檢方來，「這種事如果發生在檢方，我想我一點都不會害怕，我們每天在前線作戰，多的是抹黑攻擊，只要同事的人品可信賴，長官一定力挺到底。但在這邊似非如此，同事間都用放大鏡在檢視對方，連調查證據有沒有必要，都是別人說了算，打自己小孩給別人看，是最好平息眾怒的方法。 」

賴淑芬還說，「一直很感謝大院可以收留我們這批連冷氣都沒的吹的檢察官，對於賺錢沒有太多興趣，所以也還想留在這裡。但士可殺，不可辱，若真的要我走，我想也不會賴在這裡。」

高院發言人、行政庭長林瑞斌表示，該起返還借款案件仍在審理中，為了避免影響個案，暫時不會主動議處。

准許法官迴避的裁定非常罕見，另一起較知名的是桃園地院2016年的案子，何姓受命法官被一名違反「公職人員選舉罷免法」的當事人認定偏頗，向桃院聲請迴避，合議庭認為相關證據顯示何法官已具有罪心證，因此裁定何法官應予迴避。