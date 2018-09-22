通緝犯緊盯警反露餡 飛車撞人罪加2條

2018-09-22 20:19

［記者陳恩惠／台北報導］台北市23歲楊姓男子，昨天下午騎車載友，行經北市南京東路三段時，遇台北市警松山分局中崙所楊姓員警處理車禍，由於楊男緊盯楊員引起注意，上前盤查時，他假借問路卻突然加油門逃逸，雙方一路由松山區追到中山區，期間，楊男逆向撞倒騎自行車婦人後徒步逃，楊員見狀，由後方緊抱防止脫逃，嫌掙扎造成員警右膝、手指擦傷，清查身分發現他正因毒品、詐欺及妨害自由等罪遭通緝，訊後再加傷害及妨害公務罪送辦。

警方調查，楊嫌17歲時就涉入知名的斯里蘭卡詐騙集團，落網遣送回國後，遭台中地院依詐欺詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑5月；2015年12月間，因毒品黑吃黑的事件，楊嫌與同夥將對方擄出來解決，今年6月遭高等法院依妨害自由判處徒刑3月；2016年加入陳哥詐騙集團擔任車手被逮，判處1年4月徒刑，詐騙所得2500元沒收；2017年5月與同夥將新北市某旅館當販毒據點，沒想到遭警查獲，依販售三級毒品未遂，判處有期徒刑3年2月。

楊立安警訊時供稱，由於毒品和詐欺2條案件的刑期加總要關4年6月，目前女友已懷有身孕，所以他不能入獄服刑，而他也知道今年6月底，因妨害自由案未前往開庭遭士林地院通緝，前2條要服刑的，也因為沒去報到，分別在上月13及23日遭台中及新北2個地檢署通緝。

中崙所說，楊嫌家住北市中正區，但遭3個單位發布通緝，因此四處躲藏，昨天下午3時30分，楊嫌騎著施姓男子的機車，搭載朱姓友人，行經北市南京東路3段255號前停等紅燈時，見中崙所員警楊棨翔在處理車禍案件，於是緊盯著警方看，沒想到反而引起注意。

中崙所說，警員楊棨翔在等候交通分隊前往時，發現楊嫌一直盯著他，於是上前盤查，先發現機車車主是失蹤人口，且機車未裝設照後鏡，於是要求2人到路旁停車受檢；楊嫌假裝配合，把機車騎到路旁時，竟然加速逃逸。

警方說，由於路上人車眾多，楊員一路開啟警示燈與警笛尾隨，並沿途要求楊嫌立刻停車，途中，後座的朱姓男子趁機跳車離開規避查緝，楊員認為楊嫌已經危險駕駛而持續尾隨予以警告要求停車受檢，沒想到在南京東路三段216巷口，楊嫌逆向撞倒騎自行車的吳姓婦人，楊嫌摔車倒地，立刻爬起身欲徒步逃逸，楊員由後熊抱壓制，楊嫌當場掙扎弄傷楊員右膝、右拇指擦傷。

警方說，楊嫌落網時，還謊報他人的證件，企圖矇騙，不過警方以M-Police清查，發現他與證件資料完全不符，帶回警所進一步清查，原來是身揹毒品、詐欺及妨害自由等3案的通緝犯。

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