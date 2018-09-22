中秋連假一早就傳憾事！ 台北旅客吉貝溺水不治

2018-09-22 14:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋連假展開首日就發生憾事，澎湖北海旅遊勝地傳出遊客溺水意外，雖然吉貝衛生室緊急搶救，並由快艇送回馬公本島衛生福利部澎湖醫院，但仍宣告不治，只是溺水地點非戲水區域，澎管處及警方將介入調查釐清意外原因。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午7時9分接獲民眾報案，指稱在白沙鄉吉貝村北邊海域（大將廟前）發生溺水案，立即由吉貝消防小隊長趙文章帶班，出動救護車1車3人前往急救。7時15分到達現場，溺者已無生命徵象，現場實施CPR並使用AED電擊1次後，持續CPR送往吉貝衛生室急救。

由於溺水者無生命徵象，8時9分溺者自吉貝搭乘快艇海之旅1號，後送馬公本島急救。經衛生福利部澎湖醫院急救後，9時15分宣告不治。根據調查，溺水者為現年63歲黃姓民眾，居住在台北市大安區，與10餘名友人趁中秋連假抵澎旅遊，不料卻發生溺水意外，魂斷異鄉澎湖。

發生溺水意外的地點，不是在吉貝沙嘴水上遊憩區，而是近年來吉貝島新近形成的潟湖地形，這是自然水文的改變，同時也影響水流、潮汐漲退的判斷，當地人也不敢輕易下水，同時也未設立救生人員及相關救生設備，澎湖國家風景區管理處及警方要追究相關責任，以防意外再度發生。

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