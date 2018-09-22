老婦想嘗「小時野味」佈羅網 警逮人放飛6伯勞

2018-09-22 14:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕保安警察第七總隊第八大隊，日前獲情資指又有不肖饕客蠢蠢欲動，竟在香蕉園佈下鳥網想抓伯勞，經多日埋伏，在犯嫌動手之際成功活逮，赫然發現竟是名鍾情候鳥野味的7旬老婦，該林姓老嫗說，想再品嘗小時野味，因此才會佈設鳥網抓鳥。

保七警方在9月11日才甫查獲1件以架設俗稱「鳥仔踏」作為陷阱的獵鳥案件，沒想到仍有饕客不畏查緝，又企圖對過境候鳥痛下殺手，所幸警方攔得立即，遭林婦所捕的6隻紅尾伯勞都能順利野放。

警方指出，日前獲報，指在枋寮鄉間有人竟在「香蕉園」佈下鳥網，由於作物種類和作法，並非傳統護蕉手法，研判很可能又有人「想起小時野味」而佈下「天羅地網」，因此循線到場埋伏。

警方說，昨天早上見1名婦人鬼鬼祟祟出現在現場，隨後就用手摘下被網住的伯勞，犯行全都錄，警方馬上上前攔查，當場查獲69歲林姓女犯嫌架設2張鳥網的捕鳥陷阱和6隻伯勞。

林婦見警自知已無法逃避，只能直說，「自己要吃的」，警方則是訓斥她，大範圍鳥網在田野間，對過境候鳥危害非常大，立刻要求林婦拆除。

警方表示，林婦行為已經違反野生動物保育法，訊後移送屏東地方檢察署偵辦。也所幸警方即時阻止，除成功逮到現行犯，該6隻被林婦所捕的伯勞也當場野放，嬌客重歸天地山林。

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