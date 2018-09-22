少婦應徵「網拍小幫手」 變詐欺共犯

2018-09-22 13:37

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局近期發現詐騙集團為找人頭帳戶以躲避查緝，在臉書團購社團張貼「誠徵網拍工作人員（小幫手）」訊息，誘騙想賺錢補貼家用的婦人，充當人頭，協助申請帳戶給其使用，並刊登假廣告，新北巿1名林姓少婦因此受到利用，也變成詐欺共犯，悔不當初。

刑事局表示，詐騙集團的臉書社團廣告都標榜在家工作即可，兼職每月月薪2萬5千元、全職月薪4萬元，讓許多民眾躍躍欲試。

上月初，林姓少婦產後在家擔任全職媽媽，照顧小孩之餘又想賺點零用錢，便在臉書社團應徵「網拍工作人員」，應聘後雇主要求林女先在各大拍賣賣場及臉書社團申請帳號，並請林女協助刊登商品照片於網拍平台及臉書社團，工作內容僅需刊登照片、回答民眾問題、用個人銀行帳戶收取匯款，再以虛擬貨幣轉帳給雇主即可。

過了5週後，林女突然收到警方要求到案說明，至警察局才發現自己被提告詐欺，原來負責在網購平台要求買家私下交易、匯款至自己帳號後轉給雇主，但雇主根本沒有出貨，且由於商品遠低於市價，每天都有人詢問、購買，被詐騙的民眾多達30餘人。

警方偵訊時才發現林女根本不知道雇主的真實身分，僅有雇主的LINE帳號及匯款帳號，且本來約定的林女薪水一毛也沒領到，卻因為商品上架IP與被害人匯款流向均指向林女，林女遭提告詐欺，需面臨高額的賠償金。

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