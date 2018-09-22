2少年無照騎車夜遊 失控衝水溝當場死亡

少年共乘的重型機車經嚴重撞擊，已成一堆廢鐵。（記者佟振國攝）

2018-09-22 10:35

〔記者佟振國／南投報導〕中秋連假首日，南投縣清晨即傳不幸死亡車禍！年僅16、15歲的韋姓及林姓少年，昨夜無照共乘1部機車前往南投縣日月潭夜遊，今晨返回埔里鎮，行經省道台21線51.3公里桃米路段，失控連人帶車衝進路旁排水溝，人車緊緊卡在排水溝的路燈燈座下方，埔里、中心碑消防分隊獲報前往救援，7名警消費了九牛二虎之力才將人拉出，但不幸已死亡多時，肇事原因由警方進一步調查。

警方調查，今晨5時50分許接獲民眾報案，在埔里鎮桃米里台21線51.3公里魚池往埔里方向的路邊排水溝內卡著2名男子，已經失去意識，埔里分局交通分隊、埔里及中心碑消防分隊趕往現場處理，發現2名少年及1部重型機車全擠在空間狹小的排水溝路燈燈座下方，想將人拉出卻一動也不動，7名警消使力還是無效，最後動用絞盤等器材，才將人車拉出，但2人已經明顯死亡。

警方清查身分，死者為住埔里鎮的16歲韋姓少年，以及住雲林縣的15歲林姓少年，進一步調查，少年與其他友人昨晚慶祝中秋節，先在埔里鎮的友人家烤肉，又跑去唱歌，深夜一行6人共乘3部機車從埔里到日月潭夜遊，今晨再返回埔里，回程途中不幸發生車禍。

警方鑑識事故現場，發現機車摔落排水溝後又再高速向前滑行，直到撞上排水溝上的路燈底座，人車緊緊卡在下方，2人雖有戴安全帽，但撞擊力道過大，救出時仍回天乏術，警方透過重機車牌以車追人，機車是韋姓少年的姑姑所有，姑姑前往指認，確定是自己的親姪子，當場難過痛哭，至於林姓少年的家長也從雲林趕來處理。

2名死者均未成年，由誰騎車，警方要進一步調查確認，但肯定是無照駕駛，至於是否酒駕、疲勞駕駛或車速過快失控釀禍，也有待進一步釐清。

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