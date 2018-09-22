嗆「祖國會嚴懲」還打傷公務員 魏明仁10萬交保

魏明仁說自己是中華人民共和國人民，身穿解放軍服，還對公務員爆拳痛毆。（資料照）

2018-09-22 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣二水鄉百年佛寺「碧雲禪寺」被營造商魏明仁插上中國五星旗，當作共產主義宣傳基地，因屬違建，昨縣府依法斷水斷電。不過魏明仁當場揮拳打傷建設處的科員，被警方逮捕，依傷害以及妨害公務罪送辦，檢察官複訊後，諭令10萬元交保。

綜合媒體報導，彰化縣府昨天下午碧雲禪寺斷水斷電，魏明仁事前召開記者會強調，從來就不承認中華民國政府，他所在的土地是中華人民共和國土地，他進行的就是「推翻中華民國政權」的工作，他一定跟民進黨政權做最頑強的對抗，誰敢來動他的財產，在台灣被統一後，這些人一定會被祖國嚴懲，「敢，你就來。」

縣府建設處官員執行斷水斷電到一半時，魏明仁突然對董姓科員揮拳，造成董員下巴受傷、牙齒流血，警方依妨害公務現行犯將魏明仁逮捕，魏明仁進了警局還悠哉滑手機。被打傷的董員說，自己依法行事卻無端遭打傷，一定會對魏男提出妨害公務與傷害告訴。

魏明仁在二水分駐所作筆錄後，移送彰化地檢署複訊，昨晚地檢署門口有10多名身分不明男子聲稱要聲援魏明仁，警方調派多名員警在場維持秩序，檢方複訊到昨晚11時30分，諭令魏明仁10萬元交保。