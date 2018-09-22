世界盃女子500公斤拔河賽 景美師大聯隊5連霸

2018-09-22 00:54

〔中央社〕完成五連霸！景美女中攜手台師大遠征南非開普敦，在2018世界盃室外拔河錦標賽「女子500公斤錦標賽」項目奪下冠軍，是從2010年參賽以來，連5年拿金牌。

景美師大聯隊在台灣時間晚間8時出戰女子500公斤錦標賽，對上巴斯克、蘇格蘭、南非、英格蘭、瑞士、荷蘭、瑞典等勁旅，一路過關斬將，以2比0全勝零敗的好成績，挺入準決賽與決賽。

準決賽遇上巴斯克，同樣以2比0打敗敵手。決賽與瑞士對決，再以2比0輕取，拿下金牌，也是景美師大聯隊自2010年參加世界盃室外拔河錦標賽以來，在「女子500公斤錦標賽」拿下第5面金牌，完成五連霸。

不過，景美女中與台師大、壽山高中、國體大攜手組成的拔河聯隊，則在U23-混合560公斤錦標賽未能進入金牌戰，面對瑞士、瑞典、南非、德國等隊伍，預賽時未能一路過關斬將，首盤對上瑞士就以0:2不敵。

隨後與瑞典、南非、德國對戰，皆為1:1平手，景美、師大與體大壽山聯隊以預賽第4名進入準決賽，第一場面對預賽冠軍瑞士仍節節敗退，以0:2告終，第二場對上德國，以2:0扳回一城，奪銅。

景美女中拔河隊自2010年參賽以來，以「世界年紀最小、體重最輕」之姿躍上世界舞台，屢有斬獲，截至目前為止，已囊括公開賽（女子500公斤、540公斤）9金1銀1銅、錦標賽（女子500公斤、540公斤）7金1銀1銅，合計16金2銀2銅佳績。

而台灣時間22日下午4時，將進行U23-女子500公斤錦標賽，22日晚間8時將進行女子540公斤錦標賽。