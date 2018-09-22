前跆拳道銀牌國手遭圍毆 手被打斷、頭部重創

鄭秋龍曾在2001、2005年東亞運拿下跆拳道銀牌。（取自鄭秋龍臉書）

2018-09-22 06:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春地區民情純樸，治安狀況一向穩定，18日凌晨卻傳出在國中擔任體育老師的前跆拳道銀牌國手鄭秋龍，疑與校內另名老師長期不睦，在友人慶生會後，藉酒意向這名老師住家大吼後，遭一群男子持棍棒打成重傷，目前還在高雄義大醫院治療，跆拳國手被打重傷消息震驚鄉里，恆春警方初步調查，認為雙方屬酒後互毆案件，已經受理報案，案情有待傷者出院後調查釐清。

這起鬥毆意外發生後，恆春警方據報緊急到場，但受傷嚴重的鄭秋龍，已經被親友送往恆春旅遊醫院急救，只留下現場滿地血跡及被砸爛家具，前往行凶的4、5名男子已經不見蹤影，周邊不少同校老師及住家都目睹行凶，試圖阻止卻擔心遭惡煞波及，只能眼錚錚看著這群行凶男子揚長而去。

鄭秋龍親友表示，他頭部遭到重創，目前腦內仍有大量淤血，左手也遭打斷骨折，右手、頭部共逢了數十針，經親友送恆春旅遊醫院急救，後因傷勢嚴重轉送到高雄義大醫院治療，所幸身材高壯的他恢復力驚人，目前已經能夠正常與親友交談，但腦內疑似淤血仍須進一步檢查。

鄭秋龍透過親友表示，當晚到友人家參加慶生活動，因為有點喝多失態，跑到一名長期不睦的老師家門口大叫其姓名，後來再返回慶生會場時，突然就來了多輛摩托車及持鐵棍、球棒男子，不分青紅皂白就朝他毆打，但到場部份男子是曾教過的學生，發現是老師都僅圍觀都未動手，他雖武功尚在，但酒後加上踉蹌跌倒，就被一陣痛打，對方手段凶殘都朝頭部及上半身攻擊，希望警方找出背後教唆殺人主嫌。

恆春警方表示，這起意外發生後，鄭姓受害者親友便報警求助，但警方到場調查時，受傷的鄭姓男子一度不願提告，並送往高雄的醫院治療，目前鄭男及被指控教唆的老師都還未進一步偵訊，但學校老師無端遭聚眾毆打，已經造成當地民眾恐慌，警方將調閱監視器畫面緝凶，待鄭男傷癒出院後釐清案情。

今年39歲的鄭秋龍體型高壯，身高超過185分，從小就苦練跆拳道，曾在2001、2005年東亞運拿下跆拳道銀牌，還代表屏東縣在全國運動會三連霸，返回母校國中服務多年，指導不少當地跆拳道後輩，這次遭毆重傷意外也驚動屏東縣體育界。

鄭秋龍小學三年開始接觸跆拳道，但在教練眼中算是相當晚熟的選手，就讀恆春工商二年級時，在世界跆拳道錦標賽國手選拔賽中，擊敗金牌國手震驚跆拳道界，可惜命運之神似乎沒站在他這邊，國立體育學院（國體大）大二那年比賽被對手踢中一腳，脛骨竟當場碎裂，跆拳道生涯一度中斷。

為了重返心愛的跆拳賽場，鄭秋龍靠著意志力，7個月就迅速復原，隔年便選上世界大學運動會國手，但因腳痛在八強鎩羽而歸，不過「打斷腳骨顛倒勇」的他，接下來進入全盛時期，除了在全運會三連霸，連續兩屆東亞運都拿下銀牌，2005年引退回到故鄉擔任教職。