男假釋出獄不到2個月 偷麵店推倒老闆娘變強盜

2018-09-22 00:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓警方21日表示，高市1名芮姓假釋男剛出獄不到2個月，竟闖入楠梓區1家麵店行竊，不料被老闆娘發現，雙方當場打照面，他竟出手推倒婦人受傷，行竊失風變成準強盜罪，警方循線逮人依法送辦。

警方調查，嫌疑人芮男（45歲，有毒品、竊盜、搶奪等多項前科），經常出沒楠梓區活動，今年7月底因毒品案假釋出獄不到2個月，竟又心生歹念，9月18日下午4時30分，騎著於楠梓區和光街竊來機車，趁隙入侵廣昌街1家麵店，偷走抽屜中放有現金8000多元皮包。

不料芮男行竊失風，被老闆娘發現，芮男為求脫身，就由偷竊變成準強盜，將老闆娘推倒在地後逃逸，導致她的頭部撞擊輕傷，持驗傷單向警方報案，右昌所據報展開調查，經調閱沿線監視器畫面，鎖定1名可疑男子形跡可疑，擴大調閱男子逃逸路線，查出竟是芮姓慣竊，曾於楠梓區犯下10多起竊案。

警方向地檢署申請拘票，埋伏他經常出沒地點，19日晚上6時許於左營大路，逮獲芮男正與街友喝酒，他見警脫口說出「這下完蛋了」，身上起出現金1000元，清查犯下1起準強盜案、2起機車竊案，後續將持續經清查。

警方調查，芮男坦承犯行不諱，但對於推倒老婦人一事，儘管被害人出具驗傷單，仍堅稱沒有推人，供稱贓款已買菸酒，花到只剩下1000元，證件則已隨意丟棄，警訊後將他依準強盜、竊盜罪嫌送辦。

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