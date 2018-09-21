怪手進工地不慎撬起鋼板 害工人跌倒遭重壓身亡

台北市敦化北路一處工地，昨晚駕怪手進入施工時，地面鋪設的鋼板重心不穩彈起，站在一旁的陳姓工人意外摔倒，又被落下鋼板重壓死亡。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-21 23:00

［記者陳恩惠／台北報導］台北市敦化北路上一處仍在興建中的建案，昨天晚間怪手重機具進入工地，行經大門時，疑因機具過重，地面鋪設的鋼板先後撬起，站在一旁等候的陳姓工人因遭碰撞失去平衡摔倒，當場被撬起又落下的上噸重鋼板打個正著，頭部被重壓，直到20分鐘後才被發現，送醫已不治，台北市警方據報，將怪手駕駛依業務過失致死罪送辦，至於是否有工安問題，仍待勞檢處調查。

警方調查，37歲的蔡男是怪手駕駛，昨晚6時根據指示，將大型怪手駛入工地內持續進行工程，由於當時天色昏暗，工地僅有微弱照明，蔡男將怪手駛入後，並未發現異樣，直到快6時30分，才有工人行經門邊時，驚見64歲陳姓工人被壓倒在鋼板下，頭部重創，緊急報警。

台北市警方今天上午重回現場，向附近商家調閱監視器，發現工地為了讓怪手等重型機具進入，在泥濘的工地大門鋪設多片上噸重不等的鋼板，畫面顯示，怪手駛入時，陳姓工人當時正巧站在鋼板的邊緣，怪手行至另一端時，外側的鋼板突然彈起，導致陳姓工人重心不穩摔倒，頭部當場遭落下的鋼板壓住。