彰化加油站大盜落網 搬走監視器、變裝、換車一樣被逮

蘇姓嫌犯落網，坦承為錢鋌而走險。（記者陳冠備翻攝）

2018-09-21 22:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕聽說加油站有現金！28歲蘇姓男子與24歲蔡男嗜賭成癮，欠下近百萬賭債無力償還，日前從李男口中打聽到，彰化溪州某加油站打烊後，辦公室都留有現金，眾人不懷好意，19日由蘇、蔡兩人持菜刀、棍棒闖入行搶，搶走9萬元現金，並狡猾的取走監視器主機，拖延警方追查，彰化警方連日調閱近百支監視器，抽絲剝繭比對，終於在今日將作案3人逮捕歸案，全案依涉強盜罪嫌偵辦。

警方調查，19日凌晨2點多接獲溪州鄉大彰加油站站長報案，凌晨12點半，遭2名蒙面歹徒持刀搶走保險箱內9萬多元現金，還把監視器主機搬走，警方獲報後，立即調閱犯案地點附近路口監視器，連夜進行分析，發現李男駕駛的白色自小客車疑為接應車輛，20日與刑警大隊偵四隊前往李男家拘提（20歲），李男見事跡敗露，供出蘇、蔡兩人，今日也雙雙被警方拘提到案。蘇男被逮後坦承犯行，向警供稱，因積欠賭債才鋌而走險。

北斗警分局偵查隊副隊長蔡志昌表示，蘇、蔡兩人好賭，密謀搶劫還債，18日晚間這兩人就共乘機車來勘查地形，一度誤觸保全警鈴，嚇得離去，翌日由較瘦的蘇男攀爬到2樓廁所氣窗潛入，再開門讓蔡男進入，先持刀挾持站長關掉保全，又拿衣物擋住室內監視器後才行搶。

兩人搶到錢，把監視器主機搬走，共乘機車離開到一半又搭上李男接應車輛，接著又變裝離開，但兩人狡猾行徑都被警方掌握，才能順利破案，全案偵訊後依強盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。