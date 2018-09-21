男子帶汽油衝電視台 原來是要救「她」！

罹有精神疾病的46歲陳姓男子，今天晚間6時餘帶著2瓶汽油，聲稱要去中天大樓救人。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-21 21:58

［記者陳恩惠／台北報導］家住外縣市的46歲陳姓男子，今天晚間帶著1個裝有汽油的寶特瓶前往台北市內湖區民權東路的中天大樓，門口保全察覺有異攔下詢問，意外起口角爭執，於是請他離開將他送出門外時，雙方發生肢體衝突，陳男手中寶特瓶掉落，瓶口脫落，瓶中汽油灑滿一地，當場遭保全制止報警處理，台北市警內湖分局文德派出所將他帶回調查，他聲稱要來援救「葉姓女子」，但警方清查「無此人」。

陳嫌被帶回警所偵訊時，一直強調「我是要去救人、葉姓女子有難！」當警方詢問，與這名「葉姓女子」是何種關係時？陳嫌竟然回答「不認識！」警方見他語焉不詳，疑似精神異常，警方訊後將依公共危險罪移送士林地方檢察署續辦，並依精神衛生法啟動護送就醫流程，將陳男送市立聯合醫院松德院區進行醫療評估。

警方調查，陳男領有精神障礙手冊，今晚6時餘突然衝進中天大樓，向門口保全表示要找葉姓女子，聲稱葉女有難，特地趕來此地解救她，保全員見他胡言亂語，又發現他手中600cc的透明寶特瓶，顯現的顏色並非無色透明，懷疑裝有不明液體，於是提高警覺。

警方說，當陳嫌被告知大樓內並沒他所說的「葉姓女子」時，陳嫌神情瞬間丕變，突然抓狂拿起寶特瓶欲丟擲，保全上前制止，拉扯間瓶子摔落，液體灑滿地，瞬間刺鼻臭味漫延，保全才警覺是汽油，立刻將他壓制，警方到場後，又在他的背包中搜出另一瓶600cc的汽油。