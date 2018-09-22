警抄「CP值最低半套店」 尋芳客爽讚：做功德

台南警方循線破獲應召站，有尋芳客得知後，稱讚真是功德一件！（記者王捷翻攝）

2018-09-22 00:28

〔記者王捷／台南報導〕台南有間半套店主打有安全密道、做足時間，收費全台南最貴，半套一次要價2000元，CP值相當低，仍有男客捧場，但也因為部分小姐年紀大、服務不好遭到男客檢舉，警方耗費半年蒐集情資，終於請到搜索票，突破2道暗門，與店家鬥智，活逮正在性交易的男客與小姐。有尋芳客得知這間半套店被抄，開心地認為，警方這次真是功德一件！

台南性交易市場半套約在1200元到1800元，而被警方鎖定的這間半套店，在尋芳客口中評價兩極，不少人認為小姐的「茶溫」太高燙口，平均年齡3、40，服務品質不齊，很容易踩地雷；但也支持者認為小姐服務很好，時間充足，甘願花2000元做半套。

也因為價格高、年輕小姐少，這家店常常被投訴，但警方即便臨檢多次，仍「不得其門而入」，原因是這家店的小姐不會在營業登記樓層交易，都是在非營業登記的暗房內服務，警方必須要有搜索票才能入內。

警方耗費半年蒐集情資，分析店內結構及一條主要密道與2道暗門，才申請到搜索票，20日深夜警方持票入內，業者不願開門，躲進樓梯間的員警也被業者發現，警方只好請來消防隊破了第一道暗門。

警方查到第二道暗門，業者仍堅持不開門拖延時間，警方嗆說再不開門就要請雲梯車來，從窗戶進入，業者才妥協，警方查獲躲藏的13名小姐及男客4名，全案將男客及小姐依違反社會秩序維護法裁罰，負責人另依妨害風化罪嫌送辦。