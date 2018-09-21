諷刺！落跑山友恐賠220萬搞神隱 親弟竟也是消防員

51歲葉姓登山客（紅衣者）日前攀登中央山脈南三段受傷失聯，被搜救人員尋獲後卻落跑，事後又主動求援，導致警消人員多次奔波還受困，讓他可能要付出220萬元的代價。（資料照）

2018-09-21 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕任職於台電的51歲葉姓登山客日前獨攀中央山脈南三段受傷失聯，中途求救卻又偷偷拔營落跑，導致救援的7名警消人員受困山上；南投縣消防局精算完費用後，初估求償金額約207萬，加上先前開出的13萬元罰單，葉姓登山客亂「叫機」的行為，恐怕得付出220萬的代價。然而諷刺的是，葉姓登山客的親弟弟，也是一名消防員。

綜合媒體報導，葉姓登山客在鬧出落跑風波後，前（19日）天到南投消防局第三大隊道歉，昨天一度傳出葉男住家電表停了，按門鈴也沒人回應，一家人疑似連夜搬家，但最後證實是誤傳，但鄰居也說，葉男19日道歉後，到21日上午都沒看到他的人，猜他是躲在家避鋒頭而已。

而據了解，葉姓登山客在家中排行老大，親弟弟也是一名消防人員，目前在彰化縣消防局服務；葉姓登山客的弟弟透過主管低調轉述，哥哥因為家庭因素，已經20多年沒和家人聯繫，對他們家的近況也不是很清楚，針對哥哥這次惹出來的風波，同樣身為警義消的他則感到頗為無奈。