正妹拉賭客下注千萬 落網竟全是男兒身…

2018-09-21 23:27

〔記者王捷／台南報導〕台南某間網路賭博投注站原本打算找正妹拉賭客下注，但自從投注員「小花」（化名）「擔心愛上賭客」離職後，投注站找來男員工用正妹照拉客，警方接獲情資，攻堅投注站機房，沒想到裡面全都沒有女性，所有正妹都是男兒身，而下注金額約2500萬元，全案將往賭博罪嫌偵辦。

這個網路賭博投注站機房藏身在台南郊區集合式透天宅內，要參加投注必須先加入會員儲值，原本賭博業者希望仿效酒店手法，用正妹來拉客，還開出底薪22K、每拉10萬賭資還可抽成的條件，但只應徵到一名女投注員「小花」。

但小花做了2個月後，覺得工作內容很無聊，還要對賭客噓寒問暖，她向其他男員工聲稱，每天假裝對客人示好，心理很矛盾，薪水又低，又怕「動了真感情」，所以決定離職。

業者一時找不到女投注員，只好請男員工用正妹照上網拉客，但拉客手法不夠細膩，被警方掌握情資，警方埋伏一陣子，發現有攻堅的需要，還找來同樣的透天厝演練攻堅，經過2個月的準備，才在這個月20日行動。

警方在屋內逮捕3名男子，搜查機房電腦時，才發現這3名男子就是拉賭客的「正妹」，負責找賭客入場投注，警方現場查看投注電腦，還發現3名男員工扮正妹拉客的效果還不差，儲值的賭資高達2500萬元，訊後全案將往賭博罪嫌偵辦。