3D印槍教父萬華商旅被查獲 神情鎮定沒帶違禁品

威爾森入住萬華商旅影像。（記者邱俊福翻攝）

2018-09-21 21:37

〔記者邱俊福／台北報導〕3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），因涉嫌性侵遭美通緝後入境台灣，行蹤成謎，刑事局偵二大隊根據調閱監視器與清查萬華區商旅，今晚終在北市萬華區廣州街「禾順」商旅將他尋獲，要求他能配合調查，威爾森全程神情鎮定，態度非常配合，經查也沒有攜帶任何違禁品。

刑事局為能掌握行蹤，前天下午從威爾森出面簽約，便著手調閱監視器追查，發現他簽約後搭乘計程車在北市萬華區龍山寺門口下車，最後徒步走到北市萬華區廣州街便失去蹤影。

刑事局今天對附近的商旅展開清查，同時持續調閱相關監視器，下午4時許確認入住廣州街「禾順」商旅，經派員前往商旅訪查，查知威爾森前天簽約完後，便入住「禾順」商旅，今天上午退房，但下午3時許又入住，便沒有離開過房間。

隨後，刑事局人員便在房門外、樓梯間等地方守候，晚間6時許趁威爾森開門欲外出時，立即上前持證件表明身分，告知因他在美國涉及案件，目前護照已被註銷，因此我國移民署有問題詢問，必須請他配合前往，同時威爾森也打開所帶的唯一一只皮箱，確認箱子內僅有隨身衣物，沒有其他違禁品。

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