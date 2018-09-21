探視雙胞胎兒遭拒 婦怒罵前夫神經病判拘50日

2018-09-21 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕新竹1名41歲簡姓女子和前夫離婚多年，長期未探視雙胞胎兒子，去年因思念孩子，逕自闖入前夫楊姓男子店裡內對兒子們又親又抱，但兒子早已忘記母親；楊男見狀欲驅逐簡女，簡女因此痛罵他「神經病」，還在其店內大鬧。法官依無故入侵他人住宅及公然侮辱罪，判簡女拘役50日，可易科罰金5萬元。

綜合媒體報導，雙方2010年因簡女追求自由離婚，放棄雙胞胎兒子親權，約定由前夫行使親權，已長達7年未曾探視孩子；楊男離婚後再娶，開了鹹酥雞攤，努力賺錢拉拔孩子長大。

簡女想探望孩子遭前夫家拒絕，竟在去年耶誕節前夕，趁著楊男生意忙碌之際，闖入楊男家中，對著2個孩子又親又抱，但雙胞胎兒子早已忘記生母長相；楊男見狀十分生氣，制止簡女行為，怒罵「這是私人領域，妳不能進去，麻煩請出去」；簡女離去後不久，又跑回楊男店內，欲強行帶走2子，還朝著楊男飆「你爸爸是神經病」，大鬧現場，直至警方到場後才離開。

開庭時雙胞胎表示，完全不認識簡女，讓簡女辛酸不已；雙胞胎說簡女對著他們說要找舅舅，要拉走他們，爸爸多次叫她出去，她還對著爸爸罵神經病；法官認為，雙胞胎兒子已滿11歲，且為簡女親生，沒有構陷生母的理由，證詞可採信。

法官審酌後，簡女因未經同意進入他人私人領域，又因探視兒子之事辱罵楊男，欠缺尊重他人，且使小朋友無故驚嚇，被依無故侵入他人住宅判拘役40日及公然侮辱20日，應執行50日，易科罰金5萬元