「婊哥」談判嗆「洞還舒服嗎」 少女新歡6秒6刀狠殺

2018-09-21 20:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕25歲裴姓男子與17歲陳姓女友交往後，常在臉書放閃，陳女的呂姓前男友看到臉書爆怒，兩男臉書私訊互嗆，相約談判，裴男要求呂男不要騷擾陳女遭拒，呂男反嗆「快叫表哥啊」、「破麻」、「洞還舒服嗎？」等語，裴男憤而持刀朝呂男心臟等要害部位猛刺，6秒就刺了6刀，呂男送醫不治，裴男被依殺人罪判刑15年定讞，案發後士林地檢署代裴男墊付108萬元餘元賠償，新北地院今判裴男須如數償還士檢，可上訴。

判決指出，前年4月初，呂男不滿裴男與前女友常在臉書貼親密照放閃，透過臉書私訊裴男，雙方爆發口角衝突，裴男又從陳女得知，呂男將對她跟母親不利，決定約呂男談判，兩人相約清晨在加油站碰面。

裴男要求呂男不要再騷擾、謾罵女友，呂男當場回嗆，「不可能」、「得不到就要毀掉」，還以「你馬子破麻啦」、「快叫表哥啊」、「洞還舒服嗎？」出言挑釁，裴男怒不可抑，拿出預藏的刀子，6秒鐘內攻擊呂男左胸、左後背等6刀，呂男雖試圖還擊，但傷重不支倒地，裴男開車逃離，逃亡3天後才在家人陪同下投案。

案發後，士林地檢署代墊補償呂男父母犯罪被害人補償金共108萬餘元，並在新北地院提訟追討，已入監的裴男不願被提解出庭，僅提透過訴狀說對求償金額沒意見，但現在只能在監獄賺勞作金，無其他賺錢方式，法官審酌後判裴男須全數償還。