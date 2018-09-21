傅崐萁中秋後入獄「不用打地鋪」 民進黨的政策讓他爽到

前花蓮縣傅崐萁（前排右二）預計過完中秋節假期後的隔天、即25日入獄，而民進黨政府執政後推行「一人一床」政策，讓他在獄中不用打地鋪睡覺！（資料照）

2018-09-21 20:11

〔記者王錦義／花蓮報導〕有「花蓮王」稱號的前花蓮縣傅崐萁，日前因炒作合機公司股票案被判刑8月定讞，預計過完中秋節假期後的隔天、即25日入獄，而民進黨政府推行「一人一床」政策，讓傅崐萁在獄中不用打地鋪睡覺！

過去台灣各地監獄，舍房空間配置並無床舖，收容人必須在狹小的空間內打地鋪睡覺及活動，收容人平均分配空間越來越小，進而造成睡眠擁擠現象。法務部矯正署從前年底開始推行「一人一床」政策，提升收容人居住品質，也改善監獄擁擠情形。

花蓮監獄典獄長葛煌明說，花監去年開始執行「一人一床」政策，比照國外採用上下舖方式，花監滿編可放入1530個床位，一人一床新政策執行率達78％，而監內實收1761名人犯早已超收，考量放入床鋪後空間更顯狹窄，新人先至「義舍」雙人房適應監獄生活，2個月後再下工廠或做其他雜役工作。

葛煌明說，目前尚未收到檢方指揮執行書，也不確定傅崐萁會送到花監執行，仍是要看檢察官的決定，對於新收受刑人將分發至「義舍」，關進約2坪大的兩人牢房，新人進來後會按照程序做身體檢查，也會對新收容人做考核等程序，不管那個人進來絕對一視同仁。