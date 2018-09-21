中國子母船捕魚再現！母船遇取締竟想斷尾子船求生

中國子母船再現江湖！澎湖海巡隊查獲「粵饒漁」漁船越界。（澎湖海巡隊提供）

2018-09-21 19:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕沉寂一段時間的中國母子船越界再現江湖！海巡署艦隊分署澎湖海巡隊今日執行「威力掃蕩」勤務，在七美西南海域，發現中國「粵饒漁37068號」以子母船方式越界違法捕魚，遇到海巡警艇除拒檢蛇行外，還棄子船人員不顧。

澎湖海巡隊調查指出，PP-10061巡防艇今日執行護永專案勤務，上午5時40分在七美西南23.1浬處，以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第十三巡防區岸際雷達系統互相驗證，發現中國「粵饒漁37068號」越界捕魚，經廣播數次命令停船受檢無效，「粵」船蛇行躲避，一度還想斷尾求生棄子船人員不顧，海巡人員即強靠登檢，經控制押返隊部調查。

根據調查，查獲的中國籍「粵」船，係以母船搭配小船單人手釣作業，專門捕捉高經濟漁種，經查漁獲有30公斤，已於外海全數進行海拋完畢，「粵」號中國漁船押返隊部留置調查，經初步調查「粵」船上以歐姓船老大為首共計6名船員，依「兩岸人民關係條例」及採取沒入漁具（獲）、留置調查及罰鍰等六大執法手段予以重罰。

今年統計至今日為止，澎湖海巡隊隊已扣留中國漁船16艘130人次，驅離55船次，裁罰金額1200萬元，並持續執行威力掃蕩越界陸船，以維護漁業資源及漁民作業權益，期能遏止中國漁船越界，並進行中國漁船消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

相關影音