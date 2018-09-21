醉離譜！男酒駕飆速蛇行 不聽「正義哥」追勸的下場是…

2018-09-21 18:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕「醉」了就離譜！彰化市和台中市交界處的省道台1線上，日前上演2車追逐驚險畫面，一名「正義哥」開車上路，發現有輛轎車一路蛇行超速，直覺對方酒駕，他沒報案，狂追對方10多分鐘，按喇叭提醒，還叫對方下車別開了，最後酒駕男疑因不勝酒力，自撞中央分隔島缺口護欄。

行車記錄器將2車追逐過程全都錄，2車從彰化市中山路跨過大肚溪橋，進入台中烏日區，再從烏日中山路繞進大肚區，正義哥一路邊追邊罵酒駕男，「這樣亂開車會出事」，也十分擔心路上騎士被無辜撞到，追到大肚區南榮路一帶時，正義哥看到酒駕男行經雙黃線違規超車又蛇行，正義哥脫口說出「危險駕駛」，好巧不巧，才講完這4個字，酒駕男的轎車就撞上分隔島護欄，車身側彎滑行進入車道，轎車受損無法駕駛，酒駕男才下車。

酒駕男駕車撞上分隔島缺口瞬間，有輛原擬穿越過缺口的轎車緊急煞車，有驚無險躲過遭酒駕男撞上的一劫。

彰化交通隊二組警務員陳龍文提醒，上路上看到危險駕駛行為，應該記下車牌打110報案，而不是狂追，過程中萬一出意外，後果就更不堪設想。

陳龍文說，從民眾提供的影片中，酒駕男酒駕又超速，觸犯道路交通管理處罰條例，依法酒駕將可開處1萬5000元到9萬元不等罰緩，涉及超速6000元到2萬4000元不等罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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