涉吸金15億 雅格瑞集團又一主嫌遭收押

2018-09-21 17:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕雅格瑞科技集團涉嫌吸金15億元，不少警務及公職人員也加入投資， 集團主嫌陳志標、總監洪明秋、桃園市龜山警分局大華所員警黃文煌等6人遭收押禁見，檢調昨再約談集團另一重要上線鄭君旭，依違反銀行法並向新北地院聲押禁見，法院今傍晚裁准。

據了解，鄭君旭自稱是算命師，在集團地位舉足輕重，並以「鄭老師團隊」為名，對外招攬民眾投資，檢方昨發動第二波約談，訊後將他聲押禁見。

新北地院指出，鄭君旭否認犯行，但他與陳光標聯繫密切，涉嫌重大，供詞又多避重就輕，有湮滅事證之虞，加上本案尚有其他洗錢共犯、下線人員未到案，認定鄭有勾串共犯、證人之虞，為確保後續偵查、審理程序進行，認為有羈押禁見的必要。

檢調調查，該集團迄今舉辦過4次績效比賽，上線只要業績達標，即可獲贈名車瑪莎拉蒂、BMW或集團今年3月自創推出的虛擬貨幣「維塔幣」，並舉辦盛大的激勵大會，進行頒獎儀式，另有可領取下線5到10%的投資金額的推薦獎金，及對碰獎金，鼓勵上線擴大發展組織。

陳男等人對外誆稱，集團以套取運動博彩賠率落差營利，提供「每球」（每單位）3萬3000元至165萬元不等的投資方案，近期另提供2個月可獲利40%的「世足配套」及可提高投資金額達5倍的「槓桿貸款」等投資方案，吸引民眾舉債投資，不少現職官警、公職與現退職台電員工也忍不住高息誘惑加入，受害者達千人。

檢調在陳男床下搜出1700多萬元現金，虛擬貨幣比特幣129顆及以太幣345顆，共計4125萬元；洪女住處則搜出7千多萬元現金，總計1.3億元，另查扣洪女所有的瑪莎拉蒂及1台車主不明的BMW，由於不少上線為衝高業績，多會找親友當人頭下線，因此BMW實際車主仍待查，全案擴大偵辦中。