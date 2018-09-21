收養外甥女1年就虐死 惡姨丈被求刑15年

楊男凌虐女童致死，彰化檢方依殺人罪起訴。（資料照，記者陳冠備攝）

2018-09-21 17:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年5月，彰化田尾發生林姓女童遭23歲楊姓姨丈凌虐，送醫後傷重不治案件，檢警調查，楊男收養小姨子女兒不到一年就露出暴力本性，每2、3天就毆打女童，前後累計13次，最後一次竟她背不出手機號碼，就出拳痛打女童頭部，再抓起來從高處重摔，導致女童昏迷抽搐，隔日因呼吸衰竭不治身亡。彰化地檢署今天偵結，將涉嫌凌虐的楊男依家暴殺人罪起訴，具體求處15年重刑。

起訴書指出，106年5月起，年僅3歲的女童由阿姨蕭女（23歲）與姨丈楊男（23歲）監護收養，今年4月楊男不滿外甥女學習速度慢，出手毆打及出腳踢踹、推撞桌角，甚至拿衣架、抓癢的不求人施暴，後來幾乎每2、3天就凌虐一次，虐待時間最長達一小時，導致女童頭、臉、手腳等多處瘀清。

檢方統計，楊男前後施暴13次，5月22日凌晨1點，楊男叫外甥女默背阿姨蕭女的手機號碼，女童背不出，楊男山拳重擊女童頭部3、4次，又推她去撞衣櫥，女童痛得大哭，楊男卻未手軟，再抓起她從高處狠摔到床上，連續摔拋多次，導致女童左側顱底急性硬腦膜下腔出血、出現抽搐昏迷瀕死狀態，而一直在旁觀的妻子蕭女才驚覺有異，立刻將她送醫。

女童開刀急救後，仍因身體嚴重受虐、併顱內出血及急性呼吸衰竭等傷害，在加護病房觀察至23日下午4點半，傷重引發中樞神經性休克宣告不治。這起事件引發公憤，數百人甚至到楊男家灑冥紙洩恨。

檢方起訴時指出，楊男身為姨丈，同居一處未久，不思善盡長輩保護養育之責，僅為管教，多次施以暴力致女童多處成傷，案發時更加重力道出拳重擊被害人頭部，終致無辜年幼被害人死亡，惡性重大，依殺人罪、傷害罪（13罪）向法院具體求處15年重刑，以昭炯戒。

另外，女童身上多處瘀傷，肛門擴大、直腸深處撕裂傷，檢方認為疑似施暴者不只一人，另分案調查是否有其他成年人涉犯妨害性自主或傷害犯行。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆