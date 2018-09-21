又見假車禍？ 警方：男子為精神病患

2018-09-21 17:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕林姓男子駕駛貨車，開車行經苗栗縣頭份市中華路蘆竹里路段，突遇蔡姓男子從路邊衝出，接著翻倒在貨車前，幸貨車行車速度不快，及時煞停，蔡男沒有受傷。過程被後方小客車行車記錄器拍下po網，網友議論「莫非又見路倒哥」製造假車禍？警方表示，蔡男為精神疾病患者，已強制送醫。

有網友今天在臉書社團「爆料公社」、「我是頭份人」等，PO出了行車紀錄器的畫面，只見苗栗頭份中華路上，一輛貨車行駛在內線車道，經過加油站時，一名男子突然從路旁衝出，看到了貨車就「匍匐臥地」，疑似想製造假車禍，幸貨車及時煞停，沒有從男子身上輾過。

畫面曝光後，引起網友熱烈討論，「他是不是想賺保險錢」、「他是不是想賺保險錢」、「87分不能再高了」、「詐騙集團吧」，也有網友懷疑他是不是想自殺，「想死為何要拖別人下水！」

警方獲報到場處理，蔡男沒有受傷，並了解蔡男是精神疾病患者，領有身心障礙手冊，經通知家屬已強制送醫。

有網友也在「我是頭份人」中留言，表示「當事人是我朋友，他是因爲觀能失調症發生，目前在東興院區強制就醫中，家屬已經很難過了，不要看圖說故事再傷害家屬。拜託各位大大」。