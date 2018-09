空姐遭襲胸不報案卻爆料 鐵警要她完成法定程序

2018-09-21 16:30

[記者陳恩惠/台北報導]阿聯酋航空35歲陳姓空姐,本週二(18日)傍晚搭高鐵返北,在出口閘門旁遇男子攔路借錢,企圖以手肘掃過她的胸前,她氣得大罵「Don’t you ever touch me again!」男子轉身逃逸,事後向巡邏警員抱怨後未報案便離去,事後在臉書po文指責警方「冷處理」;鐵路警察局台北分局台北分駐所說明,陳女當時告知「受過訓練,有擋掉」,持續聯絡她出面報案,以利案件後續偵辦,目前也已掌握涉嫌性騷擾的男子身分。

自稱「胖妞」的35歲陳姓空姐,分別在臉書粉絲專頁和媒體爆料指出,18日晚間6時搭高鐵由中部抵達台北,出站要轉乘計程車時,遭不明男子攔路要錢,試圖以手肘襲擊她的胸部,氣得她推開對方並大罵「你不要再碰我了!」才嚇跑男子。

案發後她在台北車站遇到4名警察,上前向他們舉報,希望其他女生不用再經歷和自己一樣的創傷,她內文指責「可怕的警察們面無表情…驚訝警察居然在說服我把這件事給算了,還說我應該放在臉書給大家知道,甚至叫我去Google這個人『台北車站色狼』」,陳女寫道「警察到底是來幹什麼的,所以遊客就活該被性侵犯嗎?」

鐵警局今天還原現場,表示陳女當時車站內東三門遇到3名巡邏員警,當他們聽到陳女所遇的經歷後,立刻請她到派出所完成報案程序,可進一步追查,但陳女疑受到性騷擾驚嚇,情緒相當激動,說完後竟然轉身就離開,3名員警當場愣住,隨即趕往地下一樓的高鐵出站閘門口追緝該名「借錢哥」未果;事後調閱站區監視器,顯示陳女和警方對話過程將近4分鐘,期間3警至少3度提及要她報案,並無陳女所說「拒絕受理報案」之情。

