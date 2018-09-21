空姐遭襲胸不報案卻爆料 鐵警要她完成法定程序

2018-09-21 16:30

［記者陳恩惠／台北報導］阿聯酋航空35歲陳姓空姐，本週二（18日）傍晚搭高鐵返北，在出口閘門旁遇男子攔路借錢，企圖以手肘掃過她的胸前，她氣得大罵「Don’t you ever touch me again！」男子轉身逃逸，事後向巡邏警員抱怨後未報案便離去，事後在臉書po文指責警方「冷處理」；鐵路警察局台北分局台北分駐所說明，陳女當時告知「受過訓練，有擋掉」，持續聯絡她出面報案，以利案件後續偵辦，目前也已掌握涉嫌性騷擾的男子身分。

自稱「胖妞」的35歲陳姓空姐，分別在臉書粉絲專頁和媒體爆料指出，18日晚間6時搭高鐵由中部抵達台北，出站要轉乘計程車時，遭不明男子攔路要錢，試圖以手肘襲擊她的胸部，氣得她推開對方並大罵「你不要再碰我了！」才嚇跑男子。

案發後她在台北車站遇到4名警察，上前向他們舉報，希望其他女生不用再經歷和自己一樣的創傷，她內文指責「可怕的警察們面無表情…驚訝警察居然在說服我把這件事給算了，還說我應該放在臉書給大家知道，甚至叫我去Google這個人『台北車站色狼』」，陳女寫道「警察到底是來幹什麼的，所以遊客就活該被性侵犯嗎？」

鐵警局今天還原現場，表示陳女當時車站內東三門遇到3名巡邏員警，當他們聽到陳女所遇的經歷後，立刻請她到派出所完成報案程序，可進一步追查，但陳女疑受到性騷擾驚嚇，情緒相當激動，說完後竟然轉身就離開，3名員警當場愣住，隨即趕往地下一樓的高鐵出站閘門口追緝該名「借錢哥」未果；事後調閱站區監視器，顯示陳女和警方對話過程將近4分鐘，期間3警至少3度提及要她報案，並無陳女所說「拒絕受理報案」之情。

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