氣醫生沒治好腳踝 男持汽油彈砸醫院被起訴

2018-09-21 16:21

〔記者黃捷／台北報導〕翁姓男子車禍右腳踝受傷，經北市振興醫院手術治療後，右腳踝卻還是持續疼痛，他因此心生不滿，跑到振興醫院砸汽油彈，所幸保全及時滅火，才未引發火災，士林地檢署也依放火燒毀有人所在建物未遂罪將他起訴。

起訴指出，翁男2016年8月間騎機車出車禍，傷及右腳踝關節，當天被送至振興醫院就診，隔天並接受手術治療，但出院後受傷處仍持續疼痛，他認為醫生沒有治好，一直懷恨在心。

翁男今年4月21日終於受不了，一早騎著親友的機車，到新北市淡水區中正東路一段某加油站買汽油，隨後回到家中把汽油灌進米酒空瓶，瓶口塞進布條作為引信，同日下午再騎車前往振興醫院第二醫療大樓，點燃汽油引信後朝大門狠砸，隨即逃逸。

醫院保全聽到玻璃破裂的巨響趕來查看，驚見地板起火燃燒，立刻持滅火器撲滅，才未延燒到其他地方，但地板有燒焦痕跡，大門也被燻黑。

警方獲報後調閱監視器，循線掌握翁男身分，策動他投案。翁男到案坦承犯行，檢察官遂依放火燒毀有人所在建物未遂罪起訴。

據了解，翁男原在水電行當學徒，因信任老闆，多年來陸續投資200萬入股，水電行卻突然倒閉老闆跑路，2010年9月間又因哥哥裸體吊死在某廢棄鐵皮屋，遺體曝曬18小時檢警才相驗，最後判定自殺，讓翁男無法接受，種種壓力下產生妄想症狀，卻不願按時吃藥，精神狀況一直不太穩定。