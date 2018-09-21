情侶夜遊翻車1死1重傷 疑視線不明車速過快釀禍

2018-09-21 16:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蔡姓男子20日深夜搭載宋姓女友外出夜遊，沿著環漢路樹林路段行駛，在柑園二橋前先擦撞水泥護欄，再失控撞向對向河堤翻覆，副駕駛座的宋女傷重當場身亡，蔡男送醫急救，仍未脫險，抽血換算酒測值為零；樹林警分局過濾監視器，發現車速不慢，但因該路段歷年傳出多起車禍，車禍原因警方仍待釐清肇事原因。

新北市消防局，20日晚間11時獲報，樹林區環漢路五段接近柑園二橋路段，發生一輛轎車失控撞進樹叢，警方趕往發現25歲駕駛蔡男左腳骨折、身上多處擦挫傷；但副駕駛座的20歲宋姓女子卻受困變形車室，消防先將蔡男送醫，費時20分鐘破壞車體救出宋女，但她頭皮遭掀起、臟器外露，送醫仍傷重不治。

蔡男、宋女家屬到場難掩哀慟，家屬證實這對男女是情侶，但不知2人要去哪裡；蔡男從事服務業，在土城租屋，住在樹林的宋女在新店一處大樓擔任社區秘書，宋女家人無法接受噩耗，指認時難過得跌坐地面痛哭，難以接受噩耗。

警方過濾監視器，還原車禍過程，發現蔡男駕駛豐田轎車沿環漢路往鶯歌方向直行，疑似視線不明、車速過快，在事故點前100公尺就擦撞路肩水泥護欄，撞擊後失控彈衝到對向車道樹叢後翻覆，撞擊力道猛烈，翻車後車室都遭擠扁。

蔡男因脊椎受傷、左腳骨折開刀後仍在加護病房救治，院方對蔡男抽血換算酒測值為零，警方尚無法就訊，事發原因與肇事責任仍待蔡男傷勢穩定，進一步釐清案情。

樹林警分局提醒，夜間開車應減速慢行、遇有紅燈或「停」之標誌或標線，應確實停車再開，並遵守相關路權規定，以避免憾事發生。