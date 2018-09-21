愛犬衝上馬路害騎士摔傷 飼主過失傷害拘役20日

2018-09-21 15:20

〔記者黃建華／高雄報導〕前鎮區一家茶飲店飼養的米克斯犬，去年3月28日傍晚掙脫項圈跑到馬路上，造成一名騎士閃不不及摔傷，陳姓飼主挨告，因遲未與被害人達成和解，高雄地院將他依過失傷害罪，判拘役20日，如易科罰金2萬元。可上訴。

判決指出，前鎮區鎮興路某茶飲店陳姓店東，飼養犬隻1隻，依動物保護法，飼主負有防止系爭犬隻無故侵害他人生命、身體、自由或財產安全之義務。

但去年3月28日17時8分許，陳姓茶飲店負責人飼養在門口的犬隻，掙脫項圈，隨意奔跑於道路上，而影響用路人之安全，適有戢姓騎士騎輕型機車，沿鎮興路慢車道由南往北行經該處，突見該犬竄出，該犬並與其前輪相互碰觸，戢姓騎士閃避不及，摔車倒地，致受有右肩、右胸、右手、右大拇指、右膝瘀青、挫擦傷，及浮腫、疼痛等傷害。

警方據報到場處理，陳姓飼主向員警坦承是因所養的犬隻擺脫項圈跑於鎮興路上，造成事故。

被害人驗傷提告，高雄地院審理時，陳姓飼主辯稱，當地野狗很多，無法證明是其所養的狗釀禍為抗辯。但第一時間到場的高姓員警則出庭指證，案發當時一隻狗在旁，陳姓飼主又自稱是其養的狗亂跑釀禍。

法官據此不採信其辯詞，且審酌陳姓飼主未能與被害人達成和解，依過失傷害罪判其拘役20日，如易科罰金2萬元。可上訴。