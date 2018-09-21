兒童界最紅的豬「俗俗賣」 吃官司還可能被原廠告

仿品中還有目前最夯的卡通「佩佩豬」仿冒衣物、玩具與週邊商品。（記者許國楨攝）

2018-09-21 14:36

〔記者許國楨／台中報導〕英國卡通「佩佩豬」（Peppa Pig）近年來爆紅，是目前最受兒童界小女生歡迎的卡通，卻有不肖業者搭熱潮從中國低價購入「佩佩豬」、Roots、adidas等各式服飾、包包的仿品販售，保二總隊刑大偵二隊上週循線在兩間童裝批發行查扣4千多件仿品，業者除吃上商標法官司，還可能面臨原廠提告抗山寨，得不償失。

警方調查，台中市沙鹿區鹿寮商圈因服飾批發商齊聚，吸引不少下游攤商前往批貨，但分別在該商圈經營童裝批發行超過20年的68歲詹姓男子及58歲的徐姓婦人，卻看準少子化時代家長愛子心切，以低價自中國批貨大量購入「佩佩豬」、「adidas」、「Roots」、「Jordan」等各式仿冒童裝、包包，再以2倍以上價格批發給下游攤商。

日前有民眾買到「佩佩豬」的內褲等衣物給女兒穿，卻發現出現皮膚過敏等現象向警方檢舉，警方經過2個多月追查上週循線到這兩家童裝批發行查緝，查扣各種粉紅佩佩豬的仿冒衣物、玩具與週邊商品，以及「adidas」、「Roots」、「Jordan」等仿冒衣物共4千5百多件，侵權市值超過兩百萬元。

警方指出，以「佩佩豬」仿品而言，包裝簡陋且印製簡體字，且該批仿品不但布料材質粗糙、使用劣質染劑，業者還便宜行事連領標都未改，一眼就可辨識是仿冒品，兩名業者供稱，從今年才開始以1百到2百元不等價格，從中國購入各式仿冒童裝、包包，再以2倍以上價格批發給下游攤商，不知道是仿冒品，訊後全案依違反商標法送辦。

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