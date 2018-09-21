持刀搶劫拖行女騎士 毒蟲服毒後車上昏睡被逮

2018-09-21 14:19

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區32歲張姓男子，因在外欠債又沒錢吃飯，缺錢花用之下，昨晚先在集賢路一間餐廳的泊車櫃檯竊取汽車鑰匙，隨後開著偷來的汽車跑到五股區持刀行搶1名女騎士的包包，還一度拖行女騎士，最後被路人勸阻後倉皇逃逸，但賊星該敗，張男逃離現場後因吸食毒品導致藥效發作，直接在贓車上呼呼大睡，糗遭巡邏的警方逮捕。

警方調查，張男有毒品、搶奪、妨害自由等多項前科，目前從事木工，因染上吸毒惡習，長期入不敷出；昨晚6時許，他徒步在住家附近閒晃，眼尖發現1間餐廳的泊車櫃檯上放有汽車鑰匙，他見四下無人便將鑰匙偷走，竊車代步。

警方表示，張男偷車後一路開往五股區，行駛到五股新城三路時發現54歲潘姓女騎士獨自坐在機車上低頭滑手機，便下車持美工刀行搶包包，因潘女頑強抵抗，張男還惡劣拖行女騎士，但眼見事跡敗露，他只好開車逃回蘆洲永安南路2段，隨即將車輛停在路邊，直接在車上熟睡。

今日凌晨2時許，保安大隊巡邏經過該路段時，眼尖發現張男在小轎車上睡覺，行跡可疑，經查詢該輛小客車為失竊車輛，立即上前盤查，當場在張男身上搜出1包K他命，經查他就是在蘆洲、五股接連犯下偷車、搶奪未遂案的犯嫌，當場將他上銬逮捕。

偵訊時張嫌初步供稱，因沒錢吃飯且一直被逼債，才臨時起意持美工刀行搶，但隨後又改口說是要向對方借錢，最後他因食用FM2導致精神恍惚，才會在車上睡著，糗遭警逮，警訊後依竊盜、毒品、強盜罪嫌將他移送法辦。

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