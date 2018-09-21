鐵棍打死四伯 惡姪判無期徒刑定讞

2018-09-21 14:22

〔記者張文川／台北報導〕彰化縣二水鄉40歲男子連茲文，去年2月和積怨已深的61歲四伯父吵架，一怒之下竟持鐵棍往猛擊伯父脖子、背部致昏迷，送醫傷重不治，一、二審皆認定他有殺人的間接故意，未道歉、賠償爭取和解原諒，將他判處無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，連男與四伯比鄰而居數十年，兩戶僅隔10公尺，但感情長期不睦，去年2月15日下午1點多，連男在家門口遇見伯父騎車外出，特地把伯父攔下欲打招呼，沒想到卻一言不和演變成口角，連男嗆伯父「我忍你很久了」，拾起花圃旁90公分長的鐵棍痛擊伯父，伯父不支倒地。

鄰居聞聲發現有人倒地，報警呼叫救護車，連男非但沒幫忙，還裝沒事從救護車旁走過，伯父因傷勢嚴重，到院前已死亡。

死者家屬與警方起初還以為是車禍，直到隔天檢方相驗時，發現頸背皆有鈍器敲擊的明顯外傷，才發現死因不單純，查出是連男所為，連男才坦承逆倫襲伯，供稱從小被伯父欺負。但死者兒子則說，堂哥經常半夜來他家丟酒瓶、垃圾。

彰化地檢署起訴時求處無期徒刑，歷審皆認定連男有不確定的殺人故意，罪不致死，因此未判死刑，但考量他惡性重大，未和解賠償被害人家屬，判處無期徒刑。二審判決後，檢、辯都未上訴，法官依職權上訴，最高法院今認定上訴沒理由，駁回上訴確定。