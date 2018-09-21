嚇！魚塭內發現女浮屍 身分及死因待查

2018-09-21 13:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市龍井的一處魚塭內，今天上午發現一具女浮屍，消防局獲報前往救援，到場現場發現婦人已明顯死亡，但身上無明顯外傷，身分待查。

消防局今天獲報，在龍井區龍港路往台中港污水處理廠前200公尺的魚塭內，有一具女浮屍。

警消防人員趕至現場，在漁塭內發現一具浮屍，人浮在岸邊，目視約是60多歲婦人，隨即利用剷式擔架將遺體移置岸上邊，已明顯死亡，因身上並無證件，也無明顯外傷，需採集指紋比對身分，真正死因也將報請檢察官會同法醫相驗釐清。