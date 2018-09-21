毒駕撞死肉販逃回家還繼續吸！ 判賠家屬478萬

2018-09-21 14:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕34歲男子鄧偉成吸毒後無照開賓士車上路，將55歲蔡姓肉販撞飛，猛烈撞擊活生生把他的右小腿扯下，蔡男到院前死亡，鄧男肇事後竟還逃回家繼續吸毒，鄧男被判刑8年5個月確定，其中5個月得易科罰金，蔡男母親、妻子及3名子女另提出民事求償，新北地院今判鄧男須賠償5人478萬餘元，可上訴。

去年6月14日凌晨2時許，鄧男在家中吸食安非他命後，仍開車上路，行經新北市板橋區文化路2段、民生路口時，見警方開警示燈欲攔查，竟加速往台北市方向逃竄，警方見他簡直不要命，停止追緝。

不料，鄧男因吸毒導致妄想發作，以為警方還在追，行經文化路2段與雙十路口時，高速闖紅燈，撞死蔡姓攤販。鄧男肇事後繼續飛車逃離，把汽車丟在北市萬華區，再搭計程車返回新北市租屋處吸毒，警方隔日循線將他逮捕。

蔡男81歲母親、罹癌無法工作的妻子及3名子女，對於家人離世難過不已，蔡母迄今更不時呼喚兒子名字，5人對鄧男提告求償扶養費、精神慰撫金、喪葬費共2158萬餘元。鄧男現已入監服刑，經通知後表示不願出庭。

法官審酌後認為蔡母、蔡妻可各請求114萬7036元及113萬6489元扶養費，及50萬1300元喪葬費，精神慰撫金共420萬元，扣除強制汽車責任險理賠及保險金理賠，判鄧男須賠償5人478萬餘元。

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