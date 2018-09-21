亂丟菸蒂代價真大 被警方查出攜槍毒

2018-09-21 12:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和友人在燕巢區搭計程車準備訪友，黃男隨手丟菸蒂的舉動引起警方注意，員警上前盤查時，意外查出黃男不但是通緝犯，甚至身上有藏有槍毒，甚至面對警方詢問時，黃男還謊報身分，但仍被警方識破送辦。

岡山警分局指出，黃姓男子與友人在燕巢區深興路招攔計程時，由於該處偏僻，平時罕見計程車在此攬客，員警巡邏經過該處時，黃男一見到警方，立即把手上的菸蒂丟掉轉身上車，怪異的行徑引起警方注意，員警於是上前將計程車攔停。

員警查證黃男和友人身分時，黃男竟主動交付放在口袋中的安非他命殘渣袋及吸食器，還謊報弟弟的身分證字號給警方查詢，但警方直覺黃男主動交付毒品的舉動有違常理，經詳細調查比對，發現黃嫌被高雄地院發布偽造有價證券偵字通緝，還有橋頭地檢發布槍砲、毒品、妨害自由等3案執字通緝，應執行刑4年1個月。

黃男被確認是通緝犯後，員警立即將他上銬逮捕，隨即還在他隨身的包包裡搜出子彈3顆，警方擴大偵辦後，發現他是幫派組織成員，經「曉以大義」後，黃男又交出1把改造手槍給員警。

警訊時，黃男坦承犯行，直說他因害怕入獄才會謊報胞弟身份，最近都是住在綽號「小胖」的友人家中，本來當天晚上要到別處暫住躲避，想不到就被警方查獲，事後他得知竟是因為亂丟菸蒂遭警方攔查進而查獲槍毒，並需入獄服刑，大嘆真是歹路不可行。

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