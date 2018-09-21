歡喜逗陣打麻將 妨礙自摸打成傷

2018-09-21 12:15

［記者楊政郡／台中報導］57歲陳男與廖某都是高鐵排班計程車司機，閑暇之餘相到好友家中打麻將，陳某已聽牌且起身「眼牌」，而陳某的對家是廖，在廖摸牌之際（僅憑觸感已摸得知是一索，且猜測就是陳要的牌），卻突然聽到廖的下家（即陳的上家）何男喊「碰」，廖震驚且很不君子的勸何不要碰，說下張牌就是陳要的，一碰就等陳自摸了，何就聽話放棄碰牌，陳氣憤不已要廖到外面解決，廖不出去就打起來了，造成廖右側硬腦膜下血腫併腦挫傷出血，檢察官依普通傷害罪起訴陳男。

打牌打出火氣來！檢察官調查今年4月5日陳與廖相約到東區大智路友人住處打牌，打到凌晨1時許，東家陳已聽牌且起身「眼牌」（即不再換牌，可起身觀看3家打牌），此時南家賴打出9萬，換西家廖出手摸牌之際（麻將老手僅憑觸感已摸得知是一索，心中猜測就是陳要的牌），卻突然聽到廖的下家（北家即陳的上家）何男喊「碰」。

一旦北家喊碰，西家廖要把牌（即一索）放回去，廖卻驚訝且不君子的勸北家何男不要碰，說東家陳就是要這張牌，北家何聽廖的話放棄碰牌（按打麻將習慣說碰不碰，要付收驚費一台），北家放棄碰牌，一索就由廖摸走了。

陳很生氣，氣廖太多話，也可能是廖猜他的牌猜得很準，要廖到屋外談談，廖拒絕，陳一拳就廖頭部打下去，最後不歡而散。

廖在回家後清晨7時許暈倒在浴室，經送醫後診斷出右側硬腦膜下血腫併腦挫傷出血，廖妻報警處理。

陳坦承打了廖後頸部兩下，辯稱事後廖還自己騎車回家，其傷害應該是自家跌倒所致，否認是他造成的。