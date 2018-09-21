小偷不要命！攀5樓搜刮民宅 扛出百餘萬財物

楊姓毒蟲缺錢買毒，以繩索綁住身體後，從失主5樓隔壁民宅爬入屋內行竊。（記者林嘉東攝）

2018-09-21 11:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓毒蟲缺錢花用，學蜘蛛人攀爬5樓民宅行竊，偷走百餘萬元財物，攀爬過程宛如「不要命」的蜘蛛大盜，但道高一丈，警方於案發後17小時逮到他。

基隆市警二分局前天獲報轄內培德路5樓民宅遭竊，王姓屋主放在屋內的台幣、外幣、黃金、對表、鑽石、項鍊合計100多萬，遭竊賊搜刮一空。

警方獲報到場發現王宅門窗未遭人破壞；經調閱監視器才知原來竊賊從隔壁住戶陽台爬進屋內。

竊賊怕攀爬過程摔落，先將身上綁著直徑較粗的童軍繩，固定在王宅隔壁陽台鐵窗上，再攀爬進入王宅陽台入內。

警方調閱監視器掌握竊賊離去時騎乘的機車，以車追人，17小時後逮到有多項毒品前科的楊姓竊賊。

警方不僅取出王失竊的贓物，還在楊住處查獲改造手槍1枝、子彈8顆及毒品海洛英、安非他命等違禁物品。

楊稱，因缺錢購買毒品，又積欠100多萬賭債，走投無路之下，才鋌而走險行竊。

楊的犯案手法係利用繩索由公寓樓梯間之窗戶攀爬至被害人住家陽台，再侵入屋內搜刮財物。楊嫌多選定5樓公寓之頂樓犯案，以防遭其他住戶撞見。

警方指出，楊鎖定5樓公寓行竊，攀爬過程一旦失手墜樓將粉身碎骨，宛如「不要命」的蜘蛛大盜。

警訊後，將楊依刑法竊盜、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。

分局長林振明提醒市民，家中如有金飾、珠寶、大量現金等貴重物品，儘量存放於銀行或保管箱，以免宵小覬覦；一旦財物遭竊應迅速報警，保留現場供警方採證。