我要活下去！斷腿男三餐不繼 主動求援度難關

2018-09-21 11:31

［記者楊政郡／台中報導］沒有過不下去的日子！60歲蔡男獨居靠打零工維生，上月摔斷腿住院花光積蓄，還欠下醫藥費，連吃飯都成問題，本月初遇到台中市一分局西區所警員林志營，主動上前招手並求助，林員是有名的慈善員警，查明狀況後轉介到東區公所申請馬上關懷，又協助向張榮發慈善基金會、神岡區通天宮許永欣主委、南清功德會及台中市善願、友愛等慈善團體申請補助，盼能助其暫度難關，早日康復回到工作崗位。

獨居的蔡男說，父母親早逝，多年來都靠勞力工作維生，3年前在工地摔斷左腿骨，裝了7個支架固定，痊癒後就無法荷重，只能四處應徵臨時工維持生計。

上月中又摔斷腿，住院期間花光積蓄，還有3000元醫療費未清，年屆60歲體力變差，醫師叮嚀要2個月才能工作，實在走投無路才會找警察求助。他在路上看到警察林志營，鼓起勇氣向他求助。

林員求證發現蔡男因腳傷無法工作，生活陷入困境，三餐不繼，住院費用無力負擔，轉介到東區公所申請馬上關懷，並協助向張榮發慈善基金會、神岡區通天宮許永欣主委、南清功德會及台中市善願、友愛等慈善團體申請補助，各獲得數千元補助，盼能助其暫度難關，早日康復回到工作崗位。

慈善警員林志營以大病初癒的過來人期勉蔡男，凡事要能樂觀以待，沒有過不下去的日子，終有雨過天晴的那一天。