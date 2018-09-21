匯5萬換「一箱百萬美金」！ 維和部隊軍官都是富豪？

2018-09-21 10:00

［記者楊政郡／台中報導］50歲單身陳姓婦人疑似掉進詐騙集團網路交友陷阱！到銀行要匯5萬新台幣給對方當運費，因為對方是美國支援聯合國派駐伊拉克維和部隊華裔軍官Willson Kim（威爾森．金），因深愛陳女要寄一箱百萬美金鈔票給她，將來台與她共度幸福人生，陳女傻傻真的要匯5萬給對方，保七員警與台銀南投分行行員不斷勸說，她才明白是場騙局。

詐騙集團盜用網路照片，在社群通訊軟體IG上假冒偽裝是美國支援聯合國派駐伊拉克維和部隊華裔軍官Willson Kim（威爾森．金）。不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得陳婦信任，騙稱陳婦是她唯一可深信及深愛的人，要寄箱百萬美金及一份機密軍事文件請她代為保管，退伍後就會來台灣和她相會，這些錢是他們將來共渡幸福人生的基金。

最後露出目的，他說文件與百萬美金要來台灣，必須請陳婦先繳交5萬新台幣的運費。陳婦不疑有他，2018年9月18日下午，依指示到台灣銀行南投分行，在櫃檯辦理匯款時，因長時間低頭滑手機，引起行員注意，通報保七員警前來關心瞭解。

保七員警及行員發現，陳婦依指示匯款，可是卻渾然不知這筆錢是要匯往阿拉伯杜拜，只沉浸在「錢匯過去百萬美金就會寄來台灣」的美夢中。

員警與行員不斷勸說這是典型的「假軍官愛的禮物」詐騙手法，這百萬美金與軍官的合照，都是假的的都是合成的，拿出許多先例給陳婦看，婦人才明白這是場網路交友詐騙，同意放棄匯款。

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