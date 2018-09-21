蝦皮慶中秋送500元購物金？ 基警：防詐機器人幫你破解

近日在LINE 群組瘋傳「這是真的！！我領到啦！！」、「慶祝蝦皮滿2000萬用戶中秋節前發送500元購物金！活動只有三天」等訊息千萬別上當。（記者林嘉東翻攝）

2018-09-21 09:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕中秋節將屆，詐騙集團再出LINE詐騙新招！千萬別被中計。

近日在LINE 群組瘋傳「這是真的！！我領到啦！！」、「慶祝蝦皮滿2000萬用戶中秋節前發送500元購物金！活動只有三天」等訊息千萬別上當。

基隆市警局刑警大隊指出，詐騙形式不外乎打著「限時、免費、只有今天」等字眼、並附上一組短網址連結、轉傳15位好友可立即下載免費購物金等手法，引誘用戶點選、轉傳，用戶若一時不察，就會發生用戶帳號被盜或個資外洩等情事。

基隆市刑大呼籲，民眾若收到這類暗藏陷阱的不明短網址訊息時，千萬要提高警覺，不要輕易點擊任何不明的連結，不要繼續轉傳，才能遏止假訊息被持續散佈，防止詐騙發生。

此外，基市刑大建議，民眾可加入「趨勢科技防詐達人」LINE官方帳號，該帳號為人工智慧機器人，能有效幫你分辨詐騙訊息及惡意連結，操作方式非常簡單，只要把有疑慮的訊息或網址複製貼上，機器人就會自動檢測其中是否暗藏惡意程式，有效過濾可疑的連結，是個實用的防詐小幫手。