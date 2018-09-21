誤信「涉及刑案」 阿嬤竟把70萬金飾放機車置物箱

6旬嬤被騙70萬金飾。（記者陳文嬋翻攝）

2018-09-21 07:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，詐騙集團假冒檢警指定監管，誆騙黃姓6旬嬤將價值70萬的1台斤金飾放在門前機車置物箱，陳姓車手得手後搭小黃離去，轉搭高鐵北上躲查緝，警方調帶循線北上台中，陳嫌在睡夢中被逮送辦。

鳳山警分局忠孝所9月11日下午5時許，接獲黃姓阿嬤（67歲）報案，指稱遭到假冒檢察官詐騙，損失金飾1台斤，大約70萬多元，警方依規定受理報案，成立專案小組展開偵辦。

警方調閱監視器畫面，鎖定陳男（18歲）外貌特徵，發現陳男得手前，已先行前往黃嬤住家附近徘迴查看，確定黃嬤單獨一人在家，偕同上游同夥以手機聯絡黃嬤，誆騙黃嬤已涉及刑案，須代保管貴重物品，會派遣法院檢察官前往拿取物品以撤銷刑案。

不料黃嬤竟信以為真，依照指示將家中有價物品放置於門前機車置物箱內，陳男見黃嬤放置完畢後，隨即前往拿取物品，隨後步行離開現場，於路邊隨機招攬計程車離去。

警方調閱沿線監視器，掌握陳男台中行蹤後，向地檢署聲請拘票，並於前天北上台中，趁陳男睡夢中尚未清醒之際，前往住處將他拘提到案。

警方表示，陳男到案坦承犯行不諱，他供稱因積欠他人債務，才會鋌而走險犯案，警訊後將他依加重詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。