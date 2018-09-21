重機騎士酒駕擦撞轎車 昏迷送醫還要送辦

車禍現場。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-09-21 07:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕酒駕害人害己！許姓重機騎士今騎車途經和成、鳳南一路口，與詹女駕駛自小客車發生車禍，許男當場雙腿骨折，昏迷送醫住院治療，將依公共危險罪嫌送辦。

鳳山警分局南成所今接獲報案，指稱鳳南一路與和成路口發生車禍，立即調派線上警網到場，發現詹女（27歲）駕駛自小客車，與許男（18歲）騎乘普重機發生擦撞，許男當場昏迷，警方現場疏導交通，並協助救護人員將許男送醫救治。

警方勘驗車禍現場，自小客車左前方及前方擋風玻璃受損，普重機車頭嚴重毀損，許男傷勢為臉部外傷及雙腿開放性骨折，送醫治療目前無生命危險，已協助通知家屬前往醫院。

由於事發路口為閃燈號誌，經警方調查了解，詹女係駕駛自小客車由鳳南一路西向東直行，號誌為閃黃燈；林男騎乘普重機則由和成路北向南直行，號誌為閃紅燈。

警方對詹女施以酒測並無飲酒反應，許男送醫治療並抽血酒測，經換算酒測為0.92毫克，疑似因酒後駕車，且許男行經路口未減速，也未禮讓轎車先行，肇事責任明顯。

警方表示，深夜因車少，閃黃燈「警告」駕駛人減速，小心通過；閃紅燈是「停車再開」，要停、還要讓，警方將待許男傷癒出院後，再依違反公共危險罪嫌送辦，車禍肇事真正原因仍待警方進一步調查釐清 。

警方呼籲民眾酒後勿駕車，以免造成自己或他人的生命財產損失，酒後應搭乘大眾運輸交通工具或請朋友代為駕駛，平安才是回家唯一的路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆