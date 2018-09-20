9/20 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月20日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：22、25、31、32、34、35，第二區：02。
38樂合彩：22、25、31、32、34、35。
雙贏彩：03、06、10、11、12、13、14、16、18、20、23、24。
今彩539：14、24、28、31、39。
39樂合彩：14、24、28、31、39。
3星彩：373。
4星彩：3762。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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38樂合彩：22、25、31、32、34、35。
雙贏彩：03、06、10、11、12、13、14、16、18、20、23、24。
今彩539：14、24、28、31、39。
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