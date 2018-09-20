離譜！雇主一家出國爽玩 竟逼外傭睡停車場上公廁

2018-09-20 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕好惡劣！北市傳出有雇主因為要帶家人出國遊玩，竟將自家的印尼籍外傭趕出家門，不准她一個人在家，強迫她必須睡在大樓地下停車場的狹小房間裡，不僅要擔心安全問題，車輛進出的警鈴大作也讓外傭無法好好休息，最後在大樓其他住戶的通報下，勞動局與警方趕抵將她救出並緊急安置，勞動局指出雇主行為恐已觸法。

綜合媒體報導，這位43歲的印尼籍女外傭莎莉（Sally），受北市的王姓雇主聘僱，但是日前因雇主要與母親出國約2個月，竟「不准莎莉一個人在家」，要她在雇主一家出國期間，改睡在大樓地下室停車場旁的一個小房間，裡面不僅放完家當後只剩一個約機車格的大小的空間能夠休息，也沒有獨立的盥洗設備，只能使用停車場的公廁。

莎莉表示，小房間裡沒有空調，地下室又很悶熱，雖然很熱，但她也沒別的地方能去；除此之外，若是有車輛進出停車場，警鈴大作也讓莎莉無法好好休息，而開車出入的住戶，也要在昏暗的停車場小心不要撞到她；最後有住戶向警方通報後，警方與勞動局趕緊在9月19日前往查看，隨後將莎莉救出，並連繫仲介公司將莎莉緊急安置。

北市府勞動力重建運用處長葉琇姍表示，目前勞動局已掌握該案情形，並將莎莉暫時送往仲介公司進行安置；據了解，莎莉是在2017年底受僱用，而雇主是因短暫出國，所以委託社區管委會照顧，才出現未能妥善安置的情形；目前尚未聯繫上雇主，不過根據法令規定，重建處會要求雇主限期改善，若不改善會依《就業服務法》相關規定開罰6到30萬元。