獨家》2小時繳清1.2億疑涉不法 檢調赴監獄就訊孫道存

2018-09-20 20:26

〔記者謝君臨／台北報導〕現於監獄服刑中的太電公司前董事長孫道存，前年因涉嫌逃漏1.2億元貨物稅及罰鍰，被法務部行政執行署向新北地院聲請管收，孫竟在2小時內就繳清1.2億元罰款，但檢調追查發現，孫所拿出的錢，疑似挪用自太電子公司，為釐清其中是否涉嫌不法，檢調今親自至監獄就訊孫某，並約談太電董事長苑竣唐、董事長特助馮小容、子公司負責人、財務主管等7人，晚間陸續移送台北地檢署複訊，檢方訊後不排除祭出強制處分。

微風廣場少奶奶孫芸芸的父親、太電公司前董事長孫道存，因涉嫌淘空公司200億元資產，纏訟13年後被判刑3年定讞，去年9月29日入獄服刑，但孫道存在台北監獄才半年多，今年3月中就申請轉到八德外役監服刑，6月還首度放3天探親假，與前味全食品董事長魏應充各自回家過端午。

檢調調查，太研是太電100％持股的子公司，該公司88至89年間，將應稅的「衛星接受器成品」申報為免稅零件，漏報貨物稅，89年3月間孫得知國稅局發現，怕接到稅單及罰單，竟在91年結束太研，並接連賤價處分太研資產，還惡意承擔太電集團相關公司呆帳1200萬元，另密集匯出公司存款1.7億元，進行公司脫產處分。

新北分署93年收到此案後深入逐筆清查，發現孫刻意隱匿處分公司財產，規避補繳漏報貨物稅1147萬餘元，加上10倍罰鍰共1.2億餘元，執行官前後約談孫16次，但孫始終擺出「我不知道」、「這跟我沒關係」、「是公司的事」推諉，拒絕繳納。

前年7月26日，新北分署向新北地院聲請管收，法官要求孫提出清償計畫，但到了3天後約定討論償還方案日，孫卻缺席，僅透過律師表達，「欠稅義務人是公司非我個人」，堅不繳納稅金，還稱為展現曾任太研負責人誠意，他願捐款500萬元給政府。

法官認為孫道存有能力還卻不履行，且有隱匿或處分財產情形，前年8月11日中午裁定將他管收，若下午5時前不繳納，就送進看守所，孫怕8月炎夏被關進看守所，2小時內火速繳清1.2億元，繳納金額與速度打破行政執行署紀錄。

不過，檢調追查卻發現，孫所拿出的錢，疑似挪用自太電子公司甚至是孫公司，為釐清其中是否涉嫌不法，檢調今親自至監獄就訊孫，並約談太電董事長苑竣唐、董事長特助馮小容及子公司負責人、財務主管等人，漏夜偵訊。目前太電董事長苑竣唐已移送北檢複訊。