共享電動機車自燃毀5車 威摩公司獲不起訴

共享電動機車自燃毀5車，士林地檢署認為威摩科技公司已盡管理責任，沒有過失，處分不起訴。（資料照）

2018-09-20 18:55

〔記者黃捷／台北報導〕威摩科技公司（WeMo）推出共享電動機車服務，今年3月卻因電池故障，發生火燒車事件，波及另5輛無辜機車。威摩公司3名高層事後挨告毀損、失火等罪，但陸續與被害車主和解，士林地檢署也認為公司已盡管理責任，沒有過失，處分不起訴。

威摩公司的一輛電動機車，今年3月20日停放在北市南港區忠孝東路七段上的停車格，晚間6時許突然自燃起火，消防人員獲報趕抵現場滅火，所幸未有人員傷亡，但火勢已波及周圍，共有5輛機車被燒毀。

消防署鑑定起火原因，發現電池組內部配線有熔痕，推斷應是電線短路，進而引發火災。

威摩公司許姓副理到案解釋，電動機車會依車況不同進行小保養，每跑3000公里則會做一次大保養，起火電動車上一次大保養日期是1月25日，至案發當天只跑了1200多公里，距下次大保養還有一段距離，但因機車顯示「電量過低」，廠商提前派員檢查。

許男並說，廠商3月19日上午10點多抵達，發現不能充電，遂回報電池異常，需整車拖回公司診斷，但拖車司機當晚沒找到機車，廠商隔天至現場確認機車位置，再度通知司機晚上拖車，未料在這之前機車就起火了。

檢察官認為，該車當時出現「電量過低」警示，公司就有派員檢查，但很難以此推測電池短路、有自燃可能，因此認定威摩公司無過失；至於毀損部分，因威摩事後與被害車主和解獲撤告，全案處分不起訴。