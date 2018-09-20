「貨車歌王」勸違停賓士離開 爆口角遭車鑰匙劃傷

現場監視器畫面。（記者王宣晴翻攝）

2018-09-20 18:33

〔記者王宣晴／新北報導〕有「貨車歌王」稱號的素人歌手彭文輝日前騎車準備返家途中，與一輛違停賓士車發生口角，遭3名男子拉扯嗆罵，雙方發生衝突，彭男疑似先將安全帽砸向賓士車，導致20歲的劉男不滿，竟持車鑰匙劃傷彭男腹部，造成2公分撕裂傷，警方獲報介入調查，將劉男通知到案，訊後依傷害罪嫌送辦。

警方調查，彭文輝得多次參加歌唱節目「超級紅人榜」，被封為「貨車歌王」，本月17日晚間，彭男騎車準備返回位於新北市三重五華街的住處時，行經57巷時發現一輛違停的賓士車導致巷內回堵，騎車上前提醒後離去。

而當時賓士車上有27歲的顏姓賓士車主及20歲的顏男、劉男，3人疑不滿彭男態度，開車尾隨彭男150公尺後將他攔下，還拿著疑似電擊棒等武器，與彭男發生爭執。

過程中，彭男疑氣憤持安全帽砸向賓士車，引發劉男不滿，掏出賓士車鑰匙刺向彭男腹部，造成2公分的撕裂傷，警方接獲報案趕抵，發現劉男等3人已駕車離開，協助彭男送醫後調閱監視器調查嫌犯身分。

警方今天表示，隔日通知行兇的劉男等人到案，劉男供稱，當時並未持電擊棒，而是手電筒，並坦承持鑰匙傷人，但稱是彭男在巷內朝他們口出穢言嗆：「車不開走是在幹嘛」他們心生不滿才尾隨理論，加上彭男拿安全帽砸車，這才引爆衝突傷人。

但面對劉男等人指控，彭男否認砸車，僅是爭執過程中安全帽掉落，並表示當時是好意提醒賓士車的違停行為造成回堵，並無嗆罵，警方偵訊釐清案情，訊後依傷害罪嫌將傷人的劉男函送法辦。