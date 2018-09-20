上司挨下屬揍好受傷 法官判公司解雇有理

2018-09-20 22:13

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一間化工原料公司陳姓業務副理，於2016年間與高姓主管意見相佐，竟對高男施暴；該公司經陳男請求，於解雇後開立非自願離職證明，理由記載：「不能勝任」，而非「對同事施暴」，讓陳可請領失業給付，不料陳男事後卻以解雇不合法為由提訴，甚至隱瞞法院已找到新工作，新北地院法官認為這有違誠信原則判敗訴。

據查，2016年12月12日上午10時許，雙方在會議室討論要推薦什麼產品給客戶時，產生不同意見，高2度質疑陳男、爆發衝突，扭打在地，事後互告傷害，雙雙起訴，審理時才撤告，陳因此被解雇。

陳男事後主張，公司未斟酌是否有其他更適宜的處理方式就解雇，不合法，提訴確認僱傭關係存在，並要公司給付遭解雇後的每月薪水5萬5千元及29萬業務獎金等。

該公司說，公司原本要依勞基法中的對同事施暴對陳男終止契約，因陳男請求，才改「不能勝任」解雇，並發給非自願離職證明書，讓陳可請領失業給付，陳卻毀約，事後竟聲請調解討資遣費、業務獎金，公司展現誠意還給他7萬資遣費。

法院審理時，這名被打傷的主管出庭說：「我在社會上工作20年，被下屬打，我心理上也有創傷！」證人也說，高男傷勢比較嚴重、因陳男請求才以不能勝任解雇等。

法官判定，陳男不尊重主管決策，訴諸暴力，嚴重傷害公司管理紀律，影響同事相處意願，若繼續雇用將造成雇主損害，且經協商、雙方合意，該公司才改記載「不能勝任」，以利陳男請領失業給付，陳男卻違反約定，甚至隱瞞法院已於去年7月找到新工作，違背誠信原則。