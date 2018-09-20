勸阻潛水客打魚 澎湖海洋志工遭圍攻頭破血流

2018-09-20 18:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖共生藻協會前理事長陳盡川，現擔任海洋志工，積極推動南方四島保護區劃設，今日中午在貓嶼附近海域，拍照蒐證勸阻台灣來的潛水客打魚，疑因船隻在海面上蛇行，引發潛水客安全疑慮，進而圍毆陳盡川，導致其頭破血流。

陳盡川今日在臉書張貼訊息，指稱澎潛3號要載台灣潛水人員，前往貓嶼附近潛水打魚，因此偕同林姓友人駕駛的「金和全66號」前往巡查，接近中午之際發現澎潛3號，因此靠近拍照蒐證，不料潛水客跳上金船，徒手揮拳及利用手電燈猛攻陳的頭部後血流滿面，並造成其頭部3處9公分撕裂傷，陳由友人載回馬公，旋即滿身是血出現在澎湖縣政府前，欲狀告縣長陳光復，經員警及友人勸阻才同意由救護車送醫。

救護車載送陳前往衛生福利部澎湖醫院治療，院方以縫合手術為陳盡川治療，並進一步做腦部斷層檢查，確認腦內有無出血狀況。陳盡川表示，他大動作護漁以來，早已料到有這麼一天。這艘攻擊他的「澎潛三號」已在附近海域被他發現過2次以不法方式潛水打魚，只要他的付出及受到暴力對待能引起大眾對海洋保育的重視，他不會後悔。

澎湖潛水協會表示，今日出海潛水客都未帶魚槍，同時來自台灣各地，並不認識陳盡川，當陳駕船靠近拍照蒐證，潛水客一再要求表明身分都未果，陳還在海面上蛇行，罔顧海面下潛水客安全，所以才會出現肢體衝突；針對此次海上暴力事件，海洋公民基金會與南方四島保育協會都發表聲明譴責暴行，呼籲澎湖檢警積極辦案揪出元兇，全案因發生在海上，由澎湖海巡隊接手偵辦。

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